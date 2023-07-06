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        Gaziantep´te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:34
        Gaziantep´te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE, (Gaziantep), (DHA)GAZIANTEP´in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı  binadan hırsızlık yaptığı belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye'de, Hatay Bulvarı üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapan A.G. ve S.K.'yi suçüstü yakaladı. Pencere ve kapıları çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltında tutuldukları emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

        2023-07-06 13:33:07

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