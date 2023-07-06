Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep'te oto tamircisinde silahlı kavga: 4 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 19:50
        Gaziantep'te oto tamircisinde silahlı kavga: 4 yaralı

        Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, oto tamircisi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada 2´si ağır 4 kişi yaralandı. 

        Olay, akşam saatlerinde KÜSGET Sanayi Sitesi´ndeki bir oto tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi ile müşterisi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği iş yeri sahibi Yalçın Yıldırım (50) ve İbrahim Halil Yıldırım (36) ağır yaralanırken, ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise hafif yaralandı. Silah seslerini duyan esnafın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. İş yeri sahibi Yalçın Yıldırım´ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-07-06 19:49:36

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Gaziantep´te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep´te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Erdal Güneş: Transfer çalışmalarımız sürüyor
        Erdal Güneş: Transfer çalışmalarımız sürüyor
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 2 tutuklama
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 2 tutuklama
        Gaziantep'teki fabrika yangınında zarar 35 milyon dolar
        Gaziantep'teki fabrika yangınında zarar 35 milyon dolar
        Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (3)
        Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (3)
        Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (2)
        Gaziantep'te fabrika yangını; 10 kişi dumandan etkilendi (2)