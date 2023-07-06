Gaziantep'te oto tamircisinde silahlı kavga: 4 yaralı

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, oto tamircisi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada 2´si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde KÜSGET Sanayi Sitesi´ndeki bir oto tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi ile müşterisi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği iş yeri sahibi Yalçın Yıldırım (50) ve İbrahim Halil Yıldırım (36) ağır yaralanırken, ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise hafif yaralandı. Silah seslerini duyan esnafın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. İş yeri sahibi Yalçın Yıldırım´ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-07-06 19:49:36