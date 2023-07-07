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        GAZİANTEP'TE AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ; ÇEVREDEKİ PANİK KAMERADA  

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 00:41
        GAZİANTEP'TE AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ; ÇEVREDEKİ PANİK KAMERADA  

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Bina çökerken ise vatandaşların kaçışması kameraya yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye´de Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesinde bulunan 4 katlı binadan gece saatlerinde sesler duyulması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polisler bölgedeki vatandaşlara yönelik uyarı anonsları yaparken, binanın çevresindeki iş yerleri de tedbiden kapatıldı. Kısa süre sonra 4 katlı binanın bir kısmı büyük gürültü ile yıkıldı. Yıkım ile birlikte çevrede toz bulutu oluşurken, vatandaşlar ise koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı. Yıkımın ardından ekiplerin yaptıkları arama ve taramada enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kısmen çöken 4 katlı binanın ayakta kalan ve risk oluşturan kısımları da kontrollü şekilde yıkıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Yıkımın yaşandığı sokak

        Polislerin kalabalığı uzaklaşması için uyanması  

        Yıkım ile ortalığı toz tabakasının kaplaması 

        Vatandaşların koşarak bölgeden uzaklaşması

        Yıkılan binanın çevresindeki ekipler 

        Genel ve detay görüntüleHaber Kamera: Kadir ÇELİK -GAZİANTEPDHA)DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir Çelik

        2023-07-07 00:40:14

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