Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep'te 3 kardeşin öldürüldüğü kavganın firari sanığı yakalandı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:53
        Gaziantep'te 3 kardeşin öldürüldüğü kavganın firari sanığı yakalandı

        GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te 4 yıl önceki muhtarlık seçimlerinde 3 kardeşin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan firari sanık Mehmet Çevik (26), jandarma ekiplerince yakalandı.

        Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'da yapılan muhtarlık seçimlerinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada; muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. 8 kişinin yargılandığı dava, geçen yıl kasım ayında sonuçlandı. Sanıklar çeşitli cezalara çarptırıldı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan firari sanık Mehmet Çevik (26) için ise çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çevik'i kentte olduğunu belirleyip, harekete geçti. Ekipler, Nesimi Mahallesi'nde ikinci el eşya satışı yapan iş yerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Çevik, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-07-07 11:53:00

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kamyondaki 80 kilo uyuşturucuya 4 gözaltı
        Kamyondaki 80 kilo uyuşturucuya 4 gözaltı
        GAZİANTEP'TE AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ; ÇEVREDEKİ PANİK KAMERADA  
        GAZİANTEP'TE AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ; ÇEVREDEKİ PANİK KAMERADA  
        Gaziantep'te ağır hasarlı bina çöktü; çevredeki panik kamerada
        Gaziantep'te ağır hasarlı bina çöktü; çevredeki panik kamerada
        Gaziantep'te oto tamircisinde silahlı kavga: 4 yaralı
        Gaziantep'te oto tamircisinde silahlı kavga: 4 yaralı
        Gaziantep´te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep´te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Erdal Güneş: Transfer çalışmalarımız sürüyor
        Erdal Güneş: Transfer çalışmalarımız sürüyor