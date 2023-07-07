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        3'üncü kattan zemine düşen asansörde 5 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 13:23
        3'üncü kattan zemine düşen asansörde 5 yaralı

        Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, asansörün 3'üncü kattan zemine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü kattan inen, 5 kişinin içinde olduğu asansör, halatının kopmasıyla zemine düştü. Apartmandakilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansördekiler, itfaiyeciler tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye götürülen 5 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA

        2023-07-07 13:22:19

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