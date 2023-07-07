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        Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavga kamerada

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 20:21
        Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavga kamerada

        Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, iki grup arasında çıkan sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

        Olay, öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        Öte yandan iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. 5 kişinin yaralandığı kavga sırasında kaydedilen görüntülerde kalabalık grubun sopalarla birbirini darbetmesi yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-07-07 20:20:16

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