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        Gaziantep'te, yasa dışı silah imalatı ve ticaretine 3 tutuklama

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 11:09
        Gaziantep'te, yasa dışı silah imalatı ve ticaretine 3 tutuklama

        GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı kişilerin atölye gibi kullandıkları ev ve iş yerlerinde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptıklarını belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, savcılık kararıyla 3 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Baskınlarda imalathaneye dönüştürülen ev ve iş yerlerinde; 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 98 fişek, 87 tabanca namlusu, 51 tabanca gövdesi, 37 tabanca sürgüsü, 2 silah yapımında kullanılan torna makinesi ve çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-07-08 11:08:35

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