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        40 derece sıcakta hayvanlara buzlu kokteyl

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 10:55
        40 derece sıcakta hayvanlara buzlu kokteyl

        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Hayvanat Bahçesinde, sıcak havalardan hayvanların etkilenmemesi için önlemler alındı. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Gaziantep'te, hayvanlar için özel menüler oluşturuldu. Aslan, kaplan, ayı gibi yırtıcı hayvanlar bakıcıları tarafından hazırlanan dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteyli ile beslenerek serinliyor. Deve ve devekuşları ise bakıcıları tarafından sık sık tazyikli su sıkılarak, serinletiliyor.

        Gaziantep'te artan sıcakların hayvanları olumsuz etkilememesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi´ndeki hayvanlar için özel tedbirler alındı. Sıcaklardan bunalan ve barınaklarındaki havuzlarda vakit geçirerek serinleyen hayvanlar, bakıcıları tarafından dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteylleri ile serinliyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi´nin alan ve tür sayısı bakımından Türkiye'de birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını söyleyerek, "Termometrelerin Gaziantep'te 40 derecelerde olduğunu ve bu durumdan hayvanları da etkilendiğini söyledi. Özsöyler, "Yaz sıcaklarının bastırmasıyla hayvanlar için bütün barınak ve yaşam alanlarımızda havuzlar oluşturduk. Yırtıcılar dışındaki hayvanlarımızı su fıskiyeleri ile serinletiyoruz. Bunun yanında öğle sıcaklarında ayılara meyve kokteyli, yırtıcı hayvanlarımıza ise dondurulmuş et veriyoruz. Meyve kokteylinin içerisine ayıların sevdiği karpuz, kavun, domates, çilek, salatalık bulunuyor. Kokteyli havuzlarının içerisine atıyoruz hayvanlar böylelikle hem serinliyorlar hem de besleniyor. Aslan ve kaplanlar da dondurulmuş etlerini havuzlarında yiyerek serinliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-07-09 10:54:45

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