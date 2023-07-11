Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarının engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 ev ve 1 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 616 gram metamfetamin, 360 gram eroin, 67 gram esrar, 10 gram bonzai, 4 kök kenevir, 4 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, 10 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-07-11 12:57:37