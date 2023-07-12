Gaziantep'te iş yerinin duvarı çöktü: 4 yaralı
GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te 2 katlı binanın altındaki iş yerinin duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 4 kişi, yaralandı.
Yeditepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın altındaki konfeksiyon dükkanının duvarı, saat 10.30 sıralarında çöktü. Duvarın altına kalan 4 kişi, yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-07-12 11:59:17