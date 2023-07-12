Bakan Bak: Deprem bölgesine yeni yurtlar yapacağız (2)

`YEREL SEÇİMLER İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ´

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem bölgesindeki ziyaretlerinin ardından AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Bak´ı burada AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin karşıladı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, yerel seçimler için tüm teşkilatlar ile birlikte çalışmalara başlayacaklarını belirterek "Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler için şimdiden başkanımızla, bütün teşkilatlarımızla çalışmalara başlayacağız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde inşallah yine hem Gaziantep´te hem de ilçelerinde hem de Türkiye çapında AK Parti olarak başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Bunun anahtarı teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, sizlersiniz. Bu noktada hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep´in genç nüfusa sahip olduğunu kaydeden Bak, gençlerin uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan kurtulmak için spora yönelmesi gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

´´Gaziantep´e deprem bölgesindeki konuları, hususları, yatırımları görmek üzere geldik. Türkiye Yüzyılı'nın kabinesinde Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve başladık. Gaziantep yaralarını sarmaya devam ediyor. Güçlü bir şekilde belediyelerimiz, teşkilatlarımız hep beraber hem Nurdağı´nda hem İslahiye´deki deprem sonrası sıkıntıları gidermek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de bugün sahadaki yapılanları gördük. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımıza o depremin yaralarını, kötü anıları ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz, beraber çalıştığımız yüzme havuzu olsun, diğer tesisler olsun, aktiviteler olsun, hepsini yapıyoruz. Çocuklar orada eğleniyorlar. Tabii önemli bir husus da Gaziantep en genç nüfusa sahip illerden bir tanesi dolayısıyla gençlerin kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, bağımlılıktan uzaklaşması için de onların spor aktiviteleri, önleyici olarak spor kulüpleri ile spor faaliyetleri ile bir arada olmalarını arzu ediyoruz. Bunun için de biz gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yatırımlarımızı hızlandırıyoruz.´´ (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-07-12 16:05:07