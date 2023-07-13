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        Gaziantep'te anız yangını; 45 dönüm ile ağaçlar küle döndü

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 13:56
        Gaziantep'te anız yangını; 45 dönüm ile ağaçlar küle döndü

        Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangınında 45 dönüm alan ile çok sayıda ağaç yandı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki tarlada, anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın, çiftçilerin de desteği ile 2 saatte söndürüldü. 45 dönüm alan ile çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

        2023-07-13 13:55:48

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