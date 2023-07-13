Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep, Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi´ne ev sahipliği yaptı 

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:59
        Gaziantep, Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi´ne ev sahipliği yaptı 

        GAZİANTEP, (DHA)Albayrak Grubu´nun gelenekselleştirdiği ve bu yıl `Kelime-i Tevhid´ temalı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin konu olarak seçildiği Hat Eserleri Sergisi´nin dokuzuncu durağı Gaziantep oldu. Türkiye´den sonra yurt dışındaki hat severlerle de buluşmaya hazırlanan serginin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantepli hat sanatçılarının katılımıyla gerçekleşti. Sergi, 31 Temmuz´a kadar Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü´nde ziyarete açık olacak. Gaziantep´te sergilenen `Kelime Tevhid Hat Eserleri Sergisi´nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Gaziantepli hat sanatçılarının katılımıyla gerçekleşti. Albayrak Grubu´nun 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir tema seçilerek hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, kilometrelerce yol gezdikten sonra şimdi de Gaziantep´te sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yılki teması `Kelime-i Tevhid´ olan ve kıymetli hattatların büyük gayretleri ve günler süren çalışmaları neticesinde ortaya çıkan eserler, bu yıl da ilgi görmeye devam ediyor. İslam´ın simgesi bir sözcüğü klasik anlayışın dışında yeni yorumlarla buluşturan eserler, 13 usta hattatın özgün yaklaşımlarını ve klasik anlayışın dışındaki arayışlarını konu alıyor. SERGİNİN DİJİTAL VERSİYONU KETEBE´NİN İNTERNET SİTESİNDE YER ALIYOR Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor. Albayrak Hat Eserleri Sergisi'nin `Kelime-i Tevhid´ konulu 2023 eserleri aynı zamanda geçmiş yıllardaki eserlerle birlikte `ketebe´ internet adresinden incelenebiliyor. Gaziantepli sanatseverlerin de ilgi gösterdiği `Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi´, 31 Temmuz´a kadar Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü´nde ziyarete açık olacak. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Gaziantep / Merkez DHA

        2023-07-13 17:58:28

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın tahliye talebine ret
        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın tahliye talebine ret
        Bakan Ersoy: 20 yılda 12 bin 16 eserin iadesini sağladık
        Bakan Ersoy: 20 yılda 12 bin 16 eserin iadesini sağladık
        Gaziantep'te anız yangını; 45 dönüm ile ağaçlar küle döndü
        Gaziantep'te anız yangını; 45 dönüm ile ağaçlar küle döndü
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı 5´e yükseldi
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı 5´e yükseldi
        GAZİANTEP´TE KİMLİK KONTROLÜ YAPAN BEKÇİLERİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ  
        GAZİANTEP´TE KİMLİK KONTROLÜ YAPAN BEKÇİLERİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ  
        Gaziantep´te kimlik kontrolü yapan bekçileri bıçaklayan saldırgan vurularak öldürüldü
        Gaziantep´te kimlik kontrolü yapan bekçileri bıçaklayan saldırgan vurularak öldürüldü