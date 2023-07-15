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        Gaziantep´te seyir halindeki otomobil yandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 16:27
        Gaziantep´te seyir halindeki otomobil yandı

        Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki otomobil yandı.

        Olay, öğleden sonra İslahiye -Nurdağı kara yolunun 17´nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 EGJ 34 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobili kaplayan alevleri kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

        2023-07-15 16:26:26

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