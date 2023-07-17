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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı, kaçan sürücü yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 01:43
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı, kaçan sürücü yakalandı

        Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te önünde giden otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin çarptığı Hatice Gönül Pir (64), ağır yaralandı. Kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaza, gece saatlerinde Emek Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Mehdi Çelik (34) yönetimindeki 27 APJ 647 plakalı otomobil, önündeki başka bir otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu yol kenarında bulunan Hatice Gönül Pir´e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Mustafa Mehdi Çelik ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-07-17 01:42:07

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