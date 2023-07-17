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        Otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu ile pompalı tüfekler çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:30
        Otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu ile pompalı tüfekler çıktı

        GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te durdurulan otomobilde 83 kilo 700 gram metamfetamin, 2 bin 780 uyuşturucu hap ve 8 pompalı tüfek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, şüpheli otomobili durdurdu; aramada çanta ve valizlere gizlenmiş 83 kilo 700 gram metamfetamin, 2 bin 780 uyuşturucu hap, 8 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 295 fişek ve 2 dijital terazi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, uyuşturucu ve silahlara da el konuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-07-17 12:29:44

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