Otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu ile pompalı tüfekler çıktı

GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te durdurulan otomobilde 83 kilo 700 gram metamfetamin, 2 bin 780 uyuşturucu hap ve 8 pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, şüpheli otomobili durdurdu; aramada çanta ve valizlere gizlenmiş 83 kilo 700 gram metamfetamin, 2 bin 780 uyuşturucu hap, 8 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 295 fişek ve 2 dijital terazi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, uyuşturucu ve silahlara da el konuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-07-17 12:29:44