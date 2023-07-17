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        Gaziantep´te otomobilin çarptığı kadın, kurtarılamadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:44
        Gaziantep´te otomobilin çarptığı kadın, kurtarılamadı

        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Hatice Gönül Pir (64), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaza, gece saatlerinde Emek Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa Mehdi Ç.´nin (34) iddiaya göre önündeki otomobile çarpmamak için manevra yaptığı 27 APJ 647 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan Hatice Gönül Pir´e çarptı. Kazada ağır yaralanan Pir, çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pir, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Hatice Gönül Pir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Kaza sonrası kaçan ve polis tarafından yakalanan otomobil sürücüsü Mustafa Mehdi Ç.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-07-17 12:43:40

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