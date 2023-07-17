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        Gaziantep'te otluk yangını; bazı evler tahliye edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:13
        Gaziantep'te otluk yangını; bazı evler tahliye edildi

        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te atık malzemelerin olduğu otlukta yangın çıktı. Bazı evler tedbir amaçlı boşaltılırken, ekipler alevlere müdahale ediyor.

        Malazgirt Mahallesi'nde atık malzemelerin de bulunduğu otlukta, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler çalışma başlatırken, bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-07-17 15:12:17

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