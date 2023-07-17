Gaziantep'te, hastanelerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, iki hastanede 3 ayrı hırsızlık olayına karışan T.K, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip, yakalandı.
Gaziantep'te farklı tarihlerde 2 hastaneden, 3 cep telefonu çalındı. Telefon sahipleri olayı polise bildirdi. Şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık şüphelisinin T.K. olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-07-17 15:15:48