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        Gaziantep'te, hastanelerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:16
        Gaziantep'te, hastanelerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, iki hastanede 3 ayrı hırsızlık olayına karışan T.K, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip, yakalandı.

        Gaziantep'te farklı tarihlerde 2 hastaneden, 3 cep telefonu çalındı. Telefon sahipleri olayı polise bildirdi. Şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık şüphelisinin T.K. olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-07-17 15:15:48

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