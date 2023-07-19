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        Gaziantep'te orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:32
        Gaziantep'te orman yangını

        Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Durmuşlar ile Hamidiye mahalleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Büyüyen yangına, havadan da helikopterler ile müdahale ediliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

        2023-07-19 17:31:52

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