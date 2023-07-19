Gaziantep'te orman yangını (3)
YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 askeri helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 160 personel görev alıyor.
Orman havadan görüntülenirken, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)-
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-07-19 19:40:39