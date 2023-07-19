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        Gaziantep'te orman yangını (3)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:41
        Gaziantep'te orman yangını (3)

        YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, MÜDAHALE SÜRÜYOR 

        Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 askeri helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 160 personel görev alıyor.

        Orman havadan görüntülenirken, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)-

         DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2023-07-19 19:40:39

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