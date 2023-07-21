Zihinsel engelli Elif'in düğün hayali gerçek oldu  

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te zihinsel engeli bulunan Elif Bozoğlu'nun (21) gelinlik ve düğün hayali, rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Elif, gelinlik giyip, kuaförde saç ve makyajı yaptırılarak süslenen araçla getirildiği merkezde düzenlenen ve ağabeyi Ömer Bozoğlu'nun damat olarak eşlik ettiği temsili düğünde davul ve zurna eşliğinde halay çekip, eğlendi.

10 yıldır eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde okuma-yazma öğrenen Elif Bozoğlu'ndan, öğretmeni Fatmanur Karabiber hayallerini yazmasını istedi. Elif'in hayallerini yazdığı mektupta gelinlik giyip, düğün yapma isteğini gören Karabiber, durumu rehabilitasyon merkezi müdürü Zeynep Polat´a anlattı. Öğretmenleri bu hayali gerçekleştirmek için görüştüğü Elif'in ailesinin de onay vermesinin ardından gelinlik firması, kuaför ve davul zurna ekibiyle görüşerek organizasyonu ayarladı. Hazırlıkların ardından Elif, sabah saatlerinde kuaföre götürülerek, saç ve makyajı yapıldı. Elif, daha sonra eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin bahçesine süslenmiş düğün aracı ile getirildi. Merkezde annesi, babası, yakınları ve eğitim gören arkadaşları tarafından karşılanan Elif'e damat olarak ağabeyi Ömer Bozoğlu eşlik etti. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken Elif, pasta kesti.

LİSTENİN BAŞINDAKİ İSTEK

Derste öğretmeninin hayallerini sorması üzerine Elif'in gelinlik ve düğün istediğini aktaran rehabilitasyon merkezinin müdürü Zeynep Polat, bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencimiz yaklaşık 10 yıldır bizden eğitim alıyor. İlk geldiği zamanlarda okuma-yazma konusunda eğitimi yoktu. Öğrencimizi aldık ve süreç içinde okuma-yazma çalışmalarını yapıp öğrettik. Kendisini ifade edecek kadar okuyabiliyor. Diğer öğretmeni ile dersteyken hayallerinden bahsetmişler biraz. Ve Elif'e sorulduğunda kağıda liste yapması istendiğinde, listenin en başına gelin olmak istediğini yazmış. Bunu görünce sürece dahil olalım istedik. İlk zamanlar sadece annesi biliyordu ve Elif'e sürpriz yapmak istedik. Sağ olsunlar tüm öğretmenlerimiz bu işin bir ucundan tutup, Elif'in hayallerini gerçekleştirmek istediklerini söylediler. İlk önce organizasyon hazırlandı. Kuaförle görüşüldü. Müzikti, davul zurnasıydı, gelinliğiydi, pastasıydı; tüm organizasyon hazırlandı. Annesi de evde akrabaları ve çevresiyle kontak kurarak, düğün günü gelmelerini sağladı. Bu süreçlerin hiçbirinden Elif'in haberi yoktu. Son birkaç gün öncesinden öğrendi ve çok mutlu oldu. Bugün de etkinliğimizi bu şekilde tamamlamış olduk" dedi.

'ÇOK DUYGULUYUZ'

Elif'in annesi Emine Bozoğlu, gözyaşları içerisinde kızının hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Çok mutluyum. Hocalarıma verdikleri destekten dolayı, kızımın hayallerini gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ederim. Hayali gelinliğine kuşak bağlanmasıydı; o da oldu. Bu organizasyonda emeği geçen herkes, buraya gelen tüm eş, dost, akraba sağ olsun. Kızımın bu mutlu gününde duygulandım ve çok ağladım" diye konuştu. Kardeşine damat olarak eşlik eden Ömer Bozoğlu ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, Elif´in mutluluğunun tüm aileyi sevindirdiğini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-07-21 10:48:06