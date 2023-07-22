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        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan hurdacı öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:32
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan hurdacı öldü

        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te hurdacılık yapan Mecit Harmancıklı (42) tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün gece saatlerinde Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Mecit Harmancıklı ile kimliği belirsiz kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mecit Harmancıklı bıçaklandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından Harmancıklı'yı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Harmancıklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Evli ve 4 çocuk babası Mecit Harmancıklı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defin edilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-07-22 12:31:44

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