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        İki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan kadın öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:50
        İki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan kadın öldü

        Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, iki grup arasındaki kavgada, Serpil Temiz (39)  tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Tabancayı ateşlediği belirlenen M.A. gözaltına alınırken, Temiz'in gruplardan birinin yakını olduğu öğrenildi. 

        Olay, dün gece saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan, gruplardan birinin yakını olduğu öğrenilen Serpil Temiz'e isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Temiz'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serpil Temiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

        Evli olan Temiz'in cansız bedeni adli tıp morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Serpil Temiz'in ölümüne neden olan tabancayı ateşlediği belirlenen M.A.'yı gözaltına aldı. M.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

         DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ, Ahmet ATMACA

        2023-07-24 12:49:04

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