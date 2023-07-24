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        AK Parti'li Gül: Türkiye'de ciddi manada muhalefet sorunu var

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:12
        AK Parti'li Gül: Türkiye'de ciddi manada muhalefet sorunu var

        Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin gerçekten ciddi bir manada muhalefet sorunu var. Bakıyorsunuz iki genel başkan 'anlaştık' diyorlar. Parti sözcüsü ve masadaki ortakların haberi yok" dedi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığı'na atanan Murat Çetin ve yeni yönetim kurulunu ziyaret etti. Abdülhamit Gül'e ziyareti sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.  

        Yeni atanan il başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kutlayan Abdulhamit Gül, Türkiye'de ciddi  manada muhalefet sorunu olduğunu söyledi. İki genel başkanın anlaşmasından parti sözcüsünün ve masadaki diğer ortakların haberinin olmadığını söyleyen Gül, ''Türkiye'nin gerçekten ciddi bir manada muhalefet sorunu var. Bakıyorsunuz iki genel başkan 'anlaştık' diyorlar. Sizin sözcünüzün haberi yok. Masada ortaklar var, ortakların haberi yok. Ülkenin en önemli kurumunu bir başkasına anlaşarak veriyorsunuz. Milletten saklıyorsunuz, milletten gizliyorsunuz. Bırakın onu ortaklarınızdan gizliyor saklıyorsunuz. Bu da yine sorumluluğumuzu arttırıyor. Ülkemizde AK Parti yine siyasetin itici gücü, lokomotifi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola devam edeceğiz. Muhalefetin de gerçekten halini görünce ülkemiz ve demokrasimiz adına üzülüyoruz. Ama onlar da ne yaparsa yapsın biz onları kendi gündemleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz ülkemizin gündemini, vatandaşımızın sorunlarını çözüm noktasında emin adımlarla yola devam edeceğiz'' diye konuştu.

        'BABA-OĞUL GİBİYİZ DİYENLERİ GÖRDÜK'

        Muhalefette 'baba-oğul gibiyiz' diyenlerin nasıl bir hal içinde olduklarını herkesin yakından gördüğünü ifade eden Gül, milletin kuyumcu titizliği ile davranıp sandığa öyle gittiğini söyledi. Hiçbir seçim kazanamayan muhalefetin 'gelsin tekrar seçim yapalım' dediğini hatırlatan Gül, milletin verdiği oyun daha mürekkebinin bile kurumadığını kaydetti. Muhalefetin kazanacağı tek seçimin CHP genel başkanlığı seçimi olduğunu onun da zoom toplantıları olduğunu kaydeden Gül, şöyle dedi:

        ''Muhalefette baba-oğul gibiyiz, diyenlerin nasıl bir hal içinde olduklarını hepimiz yakından görüyoruz. Milletimiz o kadar kuyumcu titizliğiyle ölçüp biçip tartıyor ki. Sandığa gidip oyunu verirken tüm bunları görerek ferasetiyle oy veriyor. Çünkü bu millet bu ülkeyi maceraya atmam inancıyla sandığa gitti. 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da ve bugün ne kadar haklı olduğunu milletimizin vermiş olduğu kararı bir kez daha hep beraber görüyoruz. Hiçbir seçim kazanmamış 'sandık gelsin tekrar seçim yapalım' diyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Daha iki ay önce sandık önümüzdeydi. Milletimizin oy verdiği sandıklarda daha mürekkebi bile kurumadı. Bunların tek kazanacağı seçim CHP genel başkanlığı seçimidir. Onu da nasıl yaparlar. İşte böyle zoom'larla adeta diziler gibi. Muhalefetin bu halini görünce ülke demokrasisi açısından üzülüyoruz. Muhalefet Türkiye'de yol gösterip öneriler sunacağına kendi arasında kısır çekişmelerle nasıl zaman harcadığını görüyoruz. Demokrasimiz adına üzülüyoruz. Ülkemiz adına üzülüyoruz.''

        Abdülhamit Gül, ayrıca inşaatı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Gül, inşaatta sona gelindiğini ve hastanenin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacağını söyledi.  (DHA) 

        DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2023-07-24 16:11:24

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