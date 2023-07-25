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        Serpil´i ayırmak istediği kavgadaki yeğeni vurmuş

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:59
        Serpil´i ayırmak istediği kavgadaki yeğeni vurmuş

        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, iki kişi arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Serpil Temiz'in (39), olayı ayırmak isterken yeğeni Muhammed Aktaş'ın tabancasından çıkan kurşunlara vurulduğu ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan Muhammed Aktaş, "Tanımadığım birileri ile sokakta küfür ettikleri için tartıştık. Bu sırada bana da küfredince tabancamı çıkardım, olayı gören halam araya girdi ve kurşun ona isabet etti, çok pişmanım" dedi.

        Göztepe Mahallesi'nde, pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Muhammed Aktaş, bir kişiyle tartıştı. Bu sırada olayı görerek kavgayı ayırmak isteyen Serpil Temiz, yeğeninin tabancasından çıkan kurşunun karın bölgesine isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Olayın ardından halasının ölümüne neden olan Muhammed Aktaş gözaltına alınırken, tartıştığı kişi ise kaçtı. Yaşamını yitiren Serpil Temiz toprağa verilirken, Muhammed Aktaş ise emniyetteki sorgusunda çok pişman olduğunu belirterek, "Sokakta tanımadığım birisi bağırarak küfrediyordu. Ben de kendisini uyardım. Bu kez bana küfür etmeye başladı. İkimiz arasında kavga çıktı, bu sırada sokakta oturan halam olayı görünce aşağı inmiş. Ben de üzerimde bulunan tabancayla ateş edince, kavgaya engel olmaya çalışan halam vuruldu. Öldürme gibi bir niyetim yoktu, çok pişmanım" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Aktaş, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

        2023-07-25 12:58:03

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