Eski Bakan Karahan, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)ANKARA'da hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ahmet Karahan (94), memleketi Gaziantep´in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Eski Bakan Ahmet Karahan, 3 gün önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Karahan'ın cenazesi, TBMM´de dün düzenlenen törenin ardından Ankara´dan memleketi Gaziantep´in İslahiye ilçesine getirildi. Dervişpaşa Mahallesi´ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen katıldı. İlçe Müftüsü Hasan Kiraz´ın kıldırdığı namazın ardından Karahan´ın cenazesi İslahiye Asri Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK
2023-07-25 20:04:04