Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eski Bakan Karahan, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 20:05
        Eski Bakan Karahan, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

        Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)ANKARA'da hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ahmet Karahan (94), memleketi Gaziantep´in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

        Eski Bakan Ahmet Karahan, 3 gün önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Karahan'ın cenazesi, TBMM´de dün düzenlenen törenin ardından Ankara´dan memleketi Gaziantep´in İslahiye ilçesine getirildi. Dervişpaşa Mahallesi´ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen katıldı. İlçe Müftüsü Hasan Kiraz´ın kıldırdığı namazın ardından Karahan´ın cenazesi İslahiye Asri Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

        2023-07-25 20:04:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Max Gradel'i transfer etti
        Gaziantep FK, Max Gradel'i transfer etti
        Serpil´i ayırmak istediği kavgadaki yeğeni vurmuş
        Serpil´i ayırmak istediği kavgadaki yeğeni vurmuş
        Gaziantep'te 31 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Gaziantep'te 31 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kuru meyve ve mamullerinden yılın ilk yarısında 724 milyon dolarlık ihracat
        Kuru meyve ve mamullerinden yılın ilk yarısında 724 milyon dolarlık ihracat
        Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
        Gaziantep FK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası