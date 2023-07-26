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        BM İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistanlı prenses, Gaziantep'te

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:54
        BM İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistanlı prenses, Gaziantep'te

        Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)-SUUDİ Arabistan Prensesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia bint Majid Al Saud, Gaziantep'e geldi.

        Bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente gelen Prenses Lamia bint Majit Al Saud, ilk olarak Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Al Saud, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile baş başa görüştü. Al Saud'un depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inceleme yapacağı da belirtildi. (DHA) 

        DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2023-07-26 12:53:32

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