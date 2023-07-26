Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        BM İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistanlı prenses, Gaziantep'te (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:45
        BM İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistanlı prenses, Gaziantep'te (2)

        DEPREMİN VURDUĞU NURDAĞI İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

        Suudi Arabistan Prensesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia Bint Majid Al Saud, depremin vurduğu Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Buradaki konteyner kentte kalan depremzedeler ile bir araya gelen Al Saud, bölgede yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sosyal girişimcilik merkezlerini de ziyaret eden Al Saud, kadınların yaptığı el işlemesi ürünleri inceledi, çocuklarla oyunlar oynadı. 

        'MUTLU VE GÜÇLÜ OLUN'

        Prenses Al Saud, bölgeye ziyaretinden dolayı büyük bir şeref duyduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Al Saud şöyle dedi:

        "Duygusal olduğum için şu an konuşmakta zorlanıyorum. Devletimizin burada yaptıklarını görmek, birlikte yapılan çalışmaları görmek beni çok mutlu etti. Bugün burada gördüklerim bana aslında kişisel olarak insanların geçmişteki hayatlarına, normal hayatlarına dönmekte ne kadar istekli olduklarını gösterdi. Bu hem dünyanın hem de burası için çalışma motivasyonumu bir kez daha artırdı. Buradaki herkese, her birinize beni burada ağırladığınız için bana evlerinizi açtığınız için teşekkür ediyorum. Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki çalışmaların devam edeceğini belirtmek istiyorum. Mutlu olun ve güçlü olun." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

        2023-07-26 18:44:40

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor

        Benzer Haberler

        Suudi Arabistan Prensesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti:
        Suudi Arabistan Prensesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti:
        Gaziantep'te 4 ton sahte deterjan ele geçirildi
        Gaziantep'te 4 ton sahte deterjan ele geçirildi
        Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti
        Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti
        BM İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistanlı prenses, Gaziantep'te
        BM İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistanlı prenses, Gaziantep'te