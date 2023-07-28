Gaziantep'te 18,5 kilo skunk ele geçirildi
GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 18 kilo 550 gram skunk ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine, adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan iş yerinde; 18 kilo 550 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, ismi açıklanmayan iş yeri sahibini gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-07-28 14:25:36