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        Gaziantep'te 18,5 kilo skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:26
        Gaziantep'te 18,5 kilo skunk ele geçirildi

        GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 18 kilo 550 gram skunk ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine, adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan iş yerinde; 18 kilo 550 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, ismi açıklanmayan iş yeri sahibini gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-07-28 14:25:36

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