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        Bakan Tunç: Bilirkişi incelemeleri ve raporlarla tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilecek

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 15:44
        Bakan Tunç: Bilirkişi incelemeleri ve raporlarla tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilecek

        Ahmet ATMACAKadir ÇELİK/GAZİANTEP, (DHA)ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, depremle ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyleyerek, '' Özellikle bilirkişi incelemeleri, teknik üniversitelere gönderilen dosyalar ve gelecek raporlar doğrultusunda da tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilerek süreç devam edecek" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi temaslar için geldiği Gaziantep'te depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Nurdağı AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tunç, daha sonra her iki ilçedeki konteyner kentte yaşayan depremzedelerle sohbet etti. Bakan Tunç, ziyaretlerinin ardından İslahiye ilçesindeki AFAD Koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya; Tunç´un yanı sıra, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

        'ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGELERİNİ AYAĞA KALDIRMAK'

        Bakan Tunç, 11 ili kapsayan deprem konusunun AK Parti hükümetinin öncelikli uğraş alanı olduğunu söyleyerek, bunu gerçekleştireceklerini söyledi. Tunç, "15 adliyemiz depremden ağır hasar gördü. 49 adliye ise orta ve az hasarlı oldu. Bakanlık olarak bölgeye 473 milyon 819 bin TL harcama yaparak onarımları gerçekleştirdik, hizmetin kesintiye uğramamasını sağladık" dedi.

        `1757 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI'

        Bakan Tunç, 11 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve toplamda 351 kişinin tutuklandığını vurguladı. Sorumlularla ilgili en doğru kararı bağımsız ve tarafsız yargının vereceğini söyleyen Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

        ''Deprem ceza soruşturmaları diğer taraftan devam ediyor. Bu konuda hukuki süreci titizlikle takip ediyoruz. 11 vilayetimizde 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 tutuklama, 642 adli kontrol, 764 diğer tedbir kararları verildi. Özellikle bilirkişi incelemeleri, teknik üniversitelere gönderilen dosyalar ve gelecek raporlar doğrultusunda da tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilerek süreç devam edecek. Sorumlularla ilgili en doğru kararı verecek olan bağımsız ve tarafsız yargımızdır. Özellikle ağır hasarlı binaların yıkımıyla ilgili burada tespit ettiğimiz bazı problemler var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilk tespitlerinden sonra vatandaşlarımızın mahkemelere giderek yeniden bir tespit yaptırdığını görüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA,Kadir ÇELİK-

        2023-07-29 15:43:21

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