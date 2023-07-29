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        Gaziantep'te 2 gün arayla aynı bölgede çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 18:51
        Gaziantep'te 2 gün arayla aynı bölgede çıkan orman yangını söndürüldü

        Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde iki gün arayla aynı bölgede çıkan orman yangını, itfaiyenin 45 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın, öğleden Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ormandan yükselen dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan müdahale ile 45 dakikada yangını söndürdü. 2 Gün arayla aynı bölgede 2'nci kez çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

        2023-07-29 18:50:38

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