Bakan Uraloğlu: Gaziantep-Adana arası trenle yolculuk 1,5 saate düşecek

Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 17 kilometre mesafesi ile en uzun demir yolu tüneli olma özelliğine sahip 'Bahçe-Nurdağı Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu hat sayesinde Adana ile Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 1,5 saate, yolcu trenlerindeki seyir süresinin ise 1 saatten 10 dakikaya düşeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Uraloğlu ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Burada AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Depremzedeler ile de görüşen Bakan Uraloğlu, daha sonra Bahçe-Nurdağı Varyantı Demiryolu Tüneli Işık Görme Töreni´ne katıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürlerinin eşlik ettiği törende Bakan Uraloğlu, iş makinesi kullanılarak tünelin son bölümünün açılışını izledi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, 6 Şubat'ta dünyada benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kalındığını belirterek, "11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem, 14 milyon insanımızı doğrudan etkilerken tüm milletimizi de yasa boğdu. Ama hamdolsun her geçen gün depremin karanlık izlerini biraz daha siliyor ve hayatı normal akışına döndürüyoruz. Her geçen gün bir önceki günden daha iyi durumdayız. Bölgeyi eskisinden çok daha iyi hale getirmek bizim görevimiz" dedi.

`DEPREM SONRASI ALTYAPI VE ÜSTYAPI HASARLARINI GİDERİP, HAT AÇTIK´

Depremin olduğu gün hemen bölgeye geldiklerini ve hayatın normale dönmesi için çalışmaların takipçisi olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, şunları dedi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, deprem nedeniyle bölgedeki mevcut demir yolu hatlarımızda meydana gelen hasarların giderilmesine yönelik çalışmaları ivedilikle hayata geçirdik. Demir yollarında deprem nedeniyle seyrüsefer hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 'Deprem Hasarlarının Giderilmesi' projemizi 2023 yılı yatırım programına aldık. Bu bağlamda, Gaziantep'te depremden etkilenen demir yolu hatlarımızdaki çalışmalarımız kapsamında; Fevzipaşa ile Nurdağı arasında deprem sonrası altyapı ve üstyapı hasarlarını gidererek hattımızı açtık. Nurdağı'nda tamiratlarımızı yaparak, kalıcı bakım onarım ve yenileme çalışmalarına başladık. SalmanlıBaşpınar arasındaki hattımızın 1'inci etap bakım çalışmalarını ve MustafayavuzNizip arası hattımızın 1'inci etap bakım çalışmalarını yaparak bu hattımızı da işletmeye açtık. Ayran-Fevzipaşa arasındaki üstyapı bakımlarını yaparak hattı seyrüsefere açtık. Aynı hat kesiminde 14 nolu tünelde çalışmalarımız devam etmektedir. Fevzipaşa ile İslahiye'de altyapı iyileştirmesine yönelik proje çalışmalarımız ise devam ediyor. Yüzyılın en büyük felaketinde, yüzyılın en büyük dayanışmasını sergiledik. Bizim işimiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir. Bu zamana kadar nasıl Türkiye'nin önünü açan yatırımlar yaptıysak, bundan sonra da ülkemizin aydınlık geleceği için durmadan çalışacağız."

`YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA REKORLAR KIRDIK´

2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarına çok büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızı yüksek hızlı trenle buluşturduk. Ana hatları modernize ettik, elektrikli ve sinyalli hale getirerek kapasitelerini artırdık. Bunun sonucunda da hem yolcu hem de yük taşımacılığında rekorlar kırdık. 136 kilometre uzunluğundaki İZBAN'la İzmir'i bir uçtan bir uca bağladık. Başkentray'la Ankara'nın ulaşımına nefes aldırdık. Asrın projesi Marmaray'la İstanbul boğazının iki yakasını demir yolu ile birbirine bağladık. Marmaray'ı açıldığı günden bugüne kadar 1 milyar kişi kullandı. Gaziantep'te de 25,5 kilometrelik 16 istasyonun bulunduğu Gaziray'ı 5 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete sunduk. Gaziray açıldığı günden bugüne kadar 4 ayı ücretsiz olmak üzere toplam 1 milyon 676 bin 532 yolcuya hizmet verdi. Bunun gibi pek çok projeyi ülkemize kazandırdık, milletimizin hizmetine sunduk. Yatırımlarımız ile Türkiye Yüzyılı'nın önemli kilometre taşlarını bir bir örmeye devam ediyoruz. Şimdi de önemli yatırımlarımdan birisi olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep projemizin önemli bir etabını oluşturan 17 kilometre uzunluğundaki Bahçe-Nurdağı Hızlı Tren Projemizin Işık Görme Töreni'nde sizlerle birlikteyiz. Projemiz Türkiye'nin en uzun demir yolu tüneli olması özelliğine sahiptir. Bahçe-Nurdağı Hızlı Tren projemiz ile Bahçe-Nurdağı İstasyonları arası 32,5 kilometreden 17 kilometreye düşecek. 60 kilometre olan işletme hızı 160 kilometreye çıkacak. Yük trenleri seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenleri seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Projemizde yer alan çift tüplü tünelimizin birincisinin; açma işlemini 2020 yılı şubat ayında tamamlamıştık. 2021 yılı Şubat ayında delme işlemine başladığımız T1 Tüneli'nde de bugün ışığı görüyoruz. Türkiye'nin en uzun çift tüplü demir yolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonu'nu Nurdağı İstasyonu'na bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda AdanaGaziantep arası seyahat süresi de 1 saat 30 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.

`GAZİANTEP'TE DEMİRYOLU PROJELERİ İLE 280 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK´

Gaziantep'in üretim, istihdam ve ihracat noktasında Türkiye'nin önemli merkezleri arasında yer aldığını ve 20 yıllık süreçte kentin ulaşım ve altyapısı için 54 milyar liralı aşkın harcama yapıldığına dikkat çeken Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaziantep sınırları içerisinde 377 kilometrelik demir yolu ağımız bulunmaktadır. Nurdağı-Başpınar arasındaki yaklaşık 70 kilometrelik hızlı tren hattı yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Projelerimiz tamamlandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilen elektrikli işletmecilik sayesinde yeşil enerji koridorunun önemli bir bölümünü oluşturacağız. Hatlarımızı elektrikli hale getirerek aynı zamanda fosil yakıt tüketiminin ve dışa bağımlı olan enerji ihtiyacının azalmasını sağlayacağız. Projelerimizle vatandaşlarımıza güvenli, konforlu bir ulaşım imkanı sağlarken, çevreci ve doğa dostu olmasını da önemsiyoruz. Gaziantep'teki ilimizdeki demir yolu projelerimiz sayesinde enerjiden yıllık 280 milyon lira tasarruf, karbon salınımından ise 26 bin ton azalma sağlamış olacağız. Ayrıca; İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatları ve Konya-Karaman ile Konya-Aksaray-Ulukışla üzerinden Mersin Yenice'ye bağlanan hızlı tren projelerimizin devamı niteliğinde olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Mersin-Gaziantep arası 361 kilometre olan mesafeyi, 295 kilometreye düşüreceğiz. 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi de 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu projemiz ile zamandan yıllık yaklaşık 2 milyar TL tasarruf elde edeceğiz. Konya'dan Osmaniye ve Gaziantep'e kadar uzanan hızlı tren koridoru Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep il sınırlarından geçerken, tamamlandığında çevre iller ile birlikte 10'dan fazla il ve çok sayıda ilçeye hizmet verecek. Bu projemizi 2025 yılında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla, İstanbul'dan trene binen vatandaşlarımız Eskişehir-Ankara-Konya-Karaman-Niğde-Mersin ve Adana üzerinden hızlı tren konforu ile güvenli bir yolculuk yaparak Osmaniye'ye, oradan da Gaziantep'e ulaşabilecek. Bununla birlikte bu koridor üzerindeki sanayi bölgeleri ile Mersin ve İskenderun Liman bağlantıları da sağlanmış olacak."

`PROJELERİMİZİN TAMAMINI BU SENE HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ´

Gaziantep'in yanı sıra Osmaniye'de de ulaşım ve altyapı konusunda yatırımlar yaptıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Osmaniye-Nurdağı Yolu'nu, Bahçe Geçişi Yolu'nu, Osmaniye Çevre Yolu'nu bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamladık. 52 kilometre uzunluğundaki Kadirli-Osmaniye Yolu'nun, Kadirli-Şehir Geçişi ve Kadirli-Sumbas il yolunu oluşturan 10,6 kilometrelik kesimin, 8,2 kilometrelik kesimini tamamlayıp hizmete açtık. Projemizin, 41 kilometrelik kesimi ise Kadirli-Osmaniye il yolunu kapsıyor. Artan nüfus ve trafik yoğunluğunun yanı sıra tarım ve ticaretin artmasıyla birlikte, 41 kilometrelik bu kesimi; bölünmüş yol olarak planladık, çalışmalarımız devam ediyor. Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yolunun 5,5 kilometrelik kesimini tamamladık. Kalan kesimde çalışmalarımız devam ediyor. Projemizin tamamını, bu sene hizmete açmayı planlıyoruz. Osmaniye'de demir yolları yatırımlarına da hız verdik. Mevcut konvansiyonel hatlarımızı yeniledik. Yenice-Fevzipaşa-Narlı Hattı, Taşoluk-Fevzipaşa-Beyoğlu hattı arasında 55 kilometrelik demir yolunu yeniledik. Ayrıca, İskenderun-Toprakkale hattında 46 kilometrelik demir yolunun yenilemesini yaptık. Etkili ulaşım altyapısına sahip Gaziantep ve Osmaniye illerimizin refahını daha çok artıracak projelerimiz devam edecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Kadir GÜNEŞ

2023-08-01 14:19:51