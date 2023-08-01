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        Bakan Uraloğlu: Gaziantep-Adana arası trenle yolculuk 1,5 saate düşecek (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:48
        Bakan Uraloğlu: Gaziantep-Adana arası trenle yolculuk 1,5 saate düşecek (2)

        YAPIMI TAMAMLANAN KAVŞAKTA İNCELEMEDE BULUNDU

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra yapımı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı´nda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Uraloğlu, kavşağın trafiği rahatlatacağını ve Gaziantep Şehir Hastanesi´ne ulaşımda herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermeyeceğini söyledi. Uraloğlu, "Gaziantep Şehir Hastanesi´ndeyiz. Hastanemiz bitti. Cumhurbaşkanımızın taktirine göre önümüzdeki günlerde inşallah hizmete açılacak. Yakın zamanda da trafiğe açılacak olan hastane kavşağımız yaklaşık 1,6 kilometrelik bir yol. Ayrıca 1,1 kilometrelik bağlantı yolları da projemizde var. Toplamda 3,7 kilometrelik bir proje. 2 adet çift köprü 62 metre, 1 adet tek köprü de 52 metre olmak üzere bitti. Hizmete de başladı. Resmi açılışını da Cumhurbaşkanımızın katılımı ile beraber hastane açılışında yapacağız. Bu kavşak, buradaki tüm ihtiyaçları karşılamış olacak. Hastaneye gitmek isteyen vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış olacak. Dolayısıyla trafikte herhangi bir aksamaya ya da gecikmeye sebebiyet vermemiş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

        Bakan Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasının ardından kavşak inşaatında çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

        2023-08-01 16:47:28

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