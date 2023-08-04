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        Husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Aydın, kurtarılamadı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:39
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        Husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Aydın, kurtarılamadı
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        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te önceki gün aralarında husumet olan İ.M. tarafından kavgada tabancayla vurulan Aydın Güneş (17), tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

        Olay, çarşamba gecesi Nuri Pazarbaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Aydın Güneş ile aralarında husumet bulunan İ.M., sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, İ.M., yanındaki tabancayı çekip Güneş'e ateş ederek kaçtı. Güneş kanlar içinde yere yığılırken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Aydın Güneş, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aydın, bu sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Aydın Güneş'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.M.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından `kasten adam öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

        2023-08-04 16:38:37

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