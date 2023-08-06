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        Serinlemek için girdiği gölette kanalında boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 22:33
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        Serinlemek için girdiği gölette kanalında boğuldu
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        Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, serinlemek için tarim sulamada kullanılan gölete giren Hüseyin Çelik (17), boğuldu.

        Olay, öğleden sonra ilçenin Zincirli Mahallesi´nde meydana geldi. Gaziantep´ten ailesiyle birlikte Zincirli Mahallesindeki akrabalarının yanına gelen Hüseyin Çelik, sıcaklardan bunalınca serinlemek için tarım sulamada kullanılan gölete girdi. Yüzme bilmeyen Çelik'in, bir süre sonra suda çırpınmaya başladığını görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, diğer ekipler Çelik´e ulaşamayınca dalgıç ekibinden yardım istedi. Çocuklarının sulama kanalından çıkarılmasını bekleyen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirince sağlık görevlileri müdahale etti.

        Adıyaman´dan gelen dalgıç polislerin gölette yaptığı aramada Hüseyin Çelik´in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

        2023-08-06 22:32:10

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