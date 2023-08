Motosikleti çalınan engelli çift, sokağa çıkamaz oldu

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, yürüme engelli Faruk (45)Seher Malak (46) çiftinin kullandığı motosiklet, evlerinin önünden çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Olaydan sonra evden çıkamaz hale geldiğini söyleyen Faruk Malak, "Tüm işlerimizi o motosikletle hallediyorum. İşe, alışverişe, kızımı gezmeye götürüyordum. Ama şimdi bir şey yapamıyorum. Motosiklet elimiz, ayağımız gibiydi. Evden çıkamayacak duruma geldik. Motosikletimizin geri getirilmesini veya bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 4 Ağustos gecesi Beyazlar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındayken çocuk felci geçiren, engelli çağrı merkezi çalışanı Faruk Malak, 3 ay önce 35 bin TL kredi çekerek aldığı 3 tekerlekli motosikletini evinin önüne park ederek kilitledi. Kimliği belirsiz 2 kişi, gece saatlerinde geldikleri evin önündeki motosikleti kilidini kırarak çaldı. Malak, sabah komşularının haber vermesi üzerine motosikletinin yerinde olmadığını görünce, durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu.

`3 AY ÖNCE ALMIŞTIM´

Eşinin de kendisi gibi engelli olduğunu ve zor bir yaşam sürdürdüklerini söyleyen Faruk Malak, 3 ay önce 35 bin TL kredi çekerek motosikleti satın aldıklarını belirtti. Malak, insanların engelli bireylere yardımcı olması gerektiği yerde, onların en önemli taşıma araçlarını çalmasına anlam veremediğini ifade etti. 5 yaşındaki kızı Ecrin´i motosikleti ile her gün gezmeye çıkardığını anlatan Faruk Malak, "Motosikleti kredi çekerek almıştım. Engelli olduğumuz için motosikletin yanlarına teker taktırdık. Daha önce bir hayırsever motosiklet hediye etmişti ve onu kullanıyorduk. Ancak, kullanılamayacak hale geldiği için kredi çekip, yeni motosiklet aldık. Olay gecesi, 2 kişi motosikletle evin önüne geliyor. Önce motosikletin kilidini kırıyorlar. Ardından motosikletimizi kendi motosikletlerine bağlayıp, halatla çekerek götürüyorlar. Ben de eşim de engelliyiz. Bu şekilde zor şartlarda yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. Bu tür olayları zaten doğru bulmuyoruz ama bizim gibi engelli insanlara en son yapılacak bir şey. Bize yardımcı olunması gerekirken, insanların bizim elimizi kolumuzu kırarak, bizleri daha kötü duruma getirmeye çalışmaları anlam verebildiğimiz bir durum değil" dedi.

'ELLERİNİ VİCDANINA KOYUP GERİ GETİRSİNLER'

Motosikletin ailesi ve kendisi için hayati bir önem taşıdığını söyleyen Faruk Malak, "Hırsızlığı komşularımın haber vermesiyle öğrendik. Hemen durumu polise bildirdik. Tutanaklar tutuldu, güvenlik kamera kayıtlarını da incelediler. Şu anda bekliyoruz. Talebimiz bir an önce motosikletimizin bulunarak bize teslim edilmesi. Çünkü hayati bir önem taşıyor. Maddi boyutunu geçtik, o araç bizim el ve ayağımız gibiydi. Hala borcu da duruyor. 35 bin TL kredi çekmiştim. Hırsızlara da şunu söylemek isterim; o bizim elimiz, ayağımız. Sağlıklı bir kişiye koltuk değneklerimi versem, onunla yürüyemez. Tekerlekli sandalye de oturamaz, bir yere gidip gelemez. Bu motosiklet te bizim elimiz, ayağımızdı. Bir an önce ellerini vicdanına koyup geri getirsinler. Ben tüm işlerimizi o motosikletle hallediyorum. İşe, alışverişe, kızımı gezmeye götürüyordum. Ama şimdi bir şey yapamıyorum. İşe bile motosikletim olmadığı için taksi tutup gitmek zorunda kalacağım ve bu da üzerimize ekstra maddi yük getirecek. Bunun için bir an önce hırsızların insafa gelip motosikletimi geri getirmesini veya polislerin bulmasını istiyorum" diye konuştu.

HALAT İLE ÇEKEREK GÖTÜRDÜ

Hırsızlık anı, hem güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz 2 şüphelinin motosikletle gelip, Faruk Malak´ın motosikletinin kilidini kırdığı ve bir halat ile çekerek götürdüğü görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-08-07 11:48:59