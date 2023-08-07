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        Koyun otlatmaya giden Ali tüfekle vurulup öldü; şüpheli 2 kuzen gözaltında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:34
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        Koyun otlatmaya giden Ali tüfekle vurulup öldü; şüpheli 2 kuzen gözaltında
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        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te arkadaşları ile koyun otlatmaya giden Ali Maslak (15) tüfekle vurularak hayatını kaybetti, şüpheli 2 kuzen gözaltına alındı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Geneyik Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Maslak, arkadaşları Ali Ö. (17) ve Hazar Ö. (17) ile koyun otlatmaya gitti. Merada koyun otlatan 3 arkadaş, iddiaya göre yanlarındaki tüfek ile oynamaya başladı. Bu sırada tüfek bir anda patladı, çıkan saçmalar Maslak'a isabet etti. Ali Maslak hayatını kaybetti, 2 kuzen gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde; Ali Ö. ile Hazar Ö., olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirtti. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Öte yandan Ali Maslak'ın cenazesi, Geneyik Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

        2023-08-07 15:33:47

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