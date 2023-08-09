Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        'Yeşil altın' Antep fıstığını günlük 1000 TL'ye koruyorlar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yeşil altın' Antep fıstığını günlük 1000 TL'ye koruyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasadı öncesi arazi sahipleri, hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, günlük 1000 TL yevmiye karşılığında fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

        Bölgede 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığı için hasat dönemi öncesi tedbirler artırıldı. Yeni sezon taze fıstığın kilo fiyatının 150 ile 200 liradan alıcı bulması ile hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan arazi sahipleri, bekçi tutup, nöbet sistemi başlattı. Bekçiler, fıstığın olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen 3 aylık sürede 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçeye yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, yakalanan hırsızlar ise güvenlik güçlerine teslim ediliyor.

        Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, geçmişte fıstık bekçiliği diye bir mesleğin olmadığını söyledi. Fıstığın değeri ile artan hırsızlık olaylarına karşı böyle bir yöntem geliştirildiğini anlatan Deniz, günlük 1000 TL karşılığında arazilerde bekçilerin görev yaptığını söyledi. Deniz, "Arazilerdeki bekçilerimiz gün boyu nöbet tutuyor. Fıstık bahçelerinde bekçilerimiz yaya veya motosikletleri ile sürekli dolaşarak, hırsızlık olaylarının olmasını engelliyor. Bekçilere günlük 1000 TL yevmiye veriyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buna rağmen bekçi bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Jandarma ekiplerinin de bu konuda hassas davrandığını belirten Deniz, "Fıstığın yoğun olduğu bölgelerde jandarmalar, hırsızlık olaylarına karşı 24 saat teyakkuz halinde oldu. Jandarmanın duyarlılığı sayesinde önemli bir hırsızlık olayı yaşanmadı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

        2023-08-09 11:32:06

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep'te 65 yaş üstündeki vatandaşlar ulaşım ücreti ödeyecek iddiasına...
        Gaziantep'te 65 yaş üstündeki vatandaşlar ulaşım ücreti ödeyecek iddiasına...
        Gaziantep FK'nin yeni transferi Gradel'den Fenerbahçe maçı değerlendirmesi:
        Gaziantep FK'nin yeni transferi Gradel'den Fenerbahçe maçı değerlendirmesi:
        Gaziantep FK'nin teknik direktörü Güneş, Fenerbahçe maçını fırsat olarak gö...
        Gaziantep FK'nin teknik direktörü Güneş, Fenerbahçe maçını fırsat olarak gö...
        Gaziantep FK, Salem M'Bakata'yı transfer etti
        Gaziantep FK, Salem M'Bakata'yı transfer etti
        Gaziantep'teki ormanlık alanlara giriş yasağı 4 Eylül'e kadar uzatıldı
        Gaziantep'teki ormanlık alanlara giriş yasağı 4 Eylül'e kadar uzatıldı