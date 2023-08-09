İslahiye´de deprem sonrası ulaşılamayan Yunus Emre'nin Adana´da defnedildiği ortaya çıktı (2)- Yeniden

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren Yunus Emre Tunçbilek´in (14), DNA testiyle cenazesinin karışıp Adana'ya defnedildiği belirlendi. Yunus Emre'nin cenazesi, Adana'daki mezardan çıkarılıp İslahiye'de, annesi ve kardeşinin yanına defnedildi.

İslahiye'de infaz koruma memuru olarak görev yapan Muhammed Tunçbilek'in eşi Ebru ve oğulları Yunus Emre (14) ile Yusuf Tunçbilek (10), Çamlıca Mahallesi'nde depremde yıkılan Şehit Zafer Yılmaz Apartmanı'nın enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında çıkarılan Ebru Tunçbilek ile oğlu Yusuf´un cenazeleri, İslahiye Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ancak, ailenin diğer çocuğu Yunus Emre'ye ise ulaşılamadı.

6 AY SONRA ANNESİ VE KARDEŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Deprem sonrası oğlu Yunus Emre'nin cenazesine ulaşmak isteyen Muhammed Tunçbilek, DNA testi verip yasal süreci başlattı. Çalışmalarda Yunus Emre Tunçbilek'in cenazesinin, Adana'da polis memuru Mehmet Akif Yetişir olduğu düşüncesiyle bu kente defnedildiği belirlendi. Tespitin ardından Muhammed Tunçbilek'in talebiyle, Yunus Emre'nin cenazesi İslahiye'ye getirildi. Tunçbilek, İslahiye Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla annesi ve kardeşinin yanına defnedildi.

Yunus Emre'nin amcası Ahmet Tunçbilek, 6 Şubat'ta yengesi ve 2 yeğeninin yıkılan apartmanın enkazında kaldığını söyleyerek, "Yengem ve Yusuf'u defnettim. Yunus Emre'ye ise ulaşamadık. Cenazelerin karışmış olacağı düşüncesiyle DNA testi vererek talepte bulunduk. Yapılan araştırma sonunda yeğenimin, Adana Mezarlığı'nda olduğu tespit edildi. Adana'dan alarak getirdiğimiz yeğenim Yunus Emre'yi, depremden 6 ay sonra, annesi ve kardeşinin yanına defnettik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2023-08-09 15:11:46