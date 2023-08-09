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        Gaziantep´e şehit ateşi düştü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 21:48
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        Gaziantep´e şehit ateşi düştü
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        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri´nin Irak´ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir´in (30) acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Uğur Özdemir, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan şehit oldu. Özdemir´in şehadet haberi, Gaziantep'in Gaziler Mahallesi´nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Bayram Özdemir ile annesi Fatma Özdemir, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

        Bekar olan şehit Uğur Özdemir´in cenazesi yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

        2023-08-09 21:47:37

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