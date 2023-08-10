Hastanede silahlı kavga; 3 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hastanede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Nizip Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup hastanede karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Hastane içerisinde duyulan silah sesleri nedeniyle sağlık personeli ile poliklinikte bulunanlar panik ve korku yaşadı. Çıkan arbedede kurşunların isabet ettiği İbrahim Halil B., Fatih Eren B. ve Kemal Ş. yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay nedeniyle poliklinik servisi, tedbir amaçlı boşaltılırken, polis soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-08-10 19:11:49