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        Şehit Özdemir'in cenazesi, Gaziantep'e getirildi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:33
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        Şehit Özdemir'in cenazesi, Gaziantep'e getirildi
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        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK´lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (30) cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi.

        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in cenazesini Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin annesi Fatma ve babası Bayram Özdemir, yakınları ve askerler karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin cenazesi, omuzlarda cenaze aracına taşındı.

        Şehidin cenazesi, Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

        2023-08-11 12:32:31

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