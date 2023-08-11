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        Şehit ağabeylerini asker selamıyla uğurladılar

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:35
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        Şehit ağabeylerini asker selamıyla uğurladılar
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        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK´lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (30) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Sametcan ve Duran Özdemir, şehit ağabeylerini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gurup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Fatma Özdemir ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Bayram Özdemir ise şehit oğlunun tabutuna bakarak ağladı. Şehidin kardeşleri Sametcan ve Duran Özdemir, son yolculuğuna ağabeylerini asker selamı ile uğurladı.

        Şehit Özdemir´in cenazesi, öğle vakti Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından asri mezarlıktaki Yeşilkent Şehitliği´nde toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

        2023-08-11 14:34:19

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