Gaziantep'te ağır hasarlı bina çelik halatlarla yıkıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar gören 6 katlı binanın yıkımı, iş makinesine bağlanan çelik halatlarla yapıldı. Binanın yıkılmasıyla, mahalleyi toz bulutu kapladı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde ağır hasar gören 6 katlı Süleyman Akman Apartmanı için yıkım kararı verildi. Boşaltılan bina için çalışma başlatıldı. Ekipler, binanın iş makinesiyle yıkılmasına karar verdi. Kolon ve kirişlerine hasar verilen bina, bağlanan halatın iş makinesiyle çekilmesiyle bir anda yıkıldı. Yıkımla, ortalığı toz bulutu kaplarken, o anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

2023-08-12 14:35:13