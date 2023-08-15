Pikniğe gittiği bağ evinde akıma kapılan Zeliha, yaşamını yitirdi
Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gittiği bağ evinde elektrik akımına kapılan Zeliha Elmas (23), yaşamını yitirdi.
Olay, Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Mahallesi´nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden Zeliha Elmas, prize fiş taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Elmas, arkadaşlarının ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeliha Elmas, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Zeliha Elmas´ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA
2023-08-15 15:07:02