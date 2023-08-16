Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep'te TIR'da 29,5 kilo eroin ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te TIR'da 29,5 kilo eroin ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te durdurulan TIR'da eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı sonrası hareket geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine TIR'ı durdurdu. Eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR şoförünü de gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

        2023-08-16 11:20:51

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep'te telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te 29 kilo 500 gram eroin yakalandı
        Gaziantep'te 29 kilo 500 gram eroin yakalandı
        Gaziantep'te ayçiçeği yüklü tırda çıkan yangın maddi hasara yol açtı
        Gaziantep'te ayçiçeği yüklü tırda çıkan yangın maddi hasara yol açtı
        Pikniğe gittiği bağ evinde akıma kapılan Zeliha, yaşamını yitirdi
        Pikniğe gittiği bağ evinde akıma kapılan Zeliha, yaşamını yitirdi