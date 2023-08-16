Gaziantep'te TIR'da 29,5 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te durdurulan TIR'da eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı sonrası hareket geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine TIR'ı durdurdu. Eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR şoförünü de gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)
2023-08-16 11:20:51