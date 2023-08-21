Hasta yakınlarının demir sopayla saldırdığı doktor: Canımızı zor kurtardık

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te hasta yakınları tarafından kemer ve demir sopalarla dövülen acil servis doktoru Esadullah Beğoğlu (36), "Bir anda hastane önünde 20 kişi saldırdı. Kemerlerle, demir sopalarla saldırdılar. Canımızı zor kurtardık. Kafamda 15 dikiş var. Omuz ve boynumda yara izleri var. Kolumu ısırdılar. Sırtımda ve kalçalarımda demir sopa ve kemer izleri var" dedi.

Olay, önceki gece kentteki özel bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. Ekrem G., yüksek ateş şikayeti ile çocuğunu hastaneye getirdi. Damar yolunun geç açıldığını iddia eden Ekrem G., acil serviste bağırıp, küfürler etmeye başladı. Bu sırada hastane güvenliği tarafından sakinleştirilen baba, yakınlarını çağırdı. Kalabalık grup, hastane bahçesinde acil servis doktoru Esadullah Beğoğlu, hastane gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ile güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus'u darbetti. Demir sopa ile başına vurulan Beğoğlu, ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Bir gün yoğun bakımda kalan Beğoğlu, hayati tehlikeyi atlatınca servise alındı. Saldırı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; hasta yakınlarının kalabalık bir grup ile hastane bahçesinde doktora saldırdığı anlar yer aldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Ekrem G. ile 1 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Ekrem G. tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

'BİR ANDA, HASTANE ÖNÜNDE 20 KİŞİ SALDIRDI'

Hastanede tedavisi süren Esadullah Beğoğlu, "Hastane acil biriminde nöbetteydim. Yüksek ateş, kusma ve sıvı kaybı gerekçesiyle bir çocuk hastaneye getirilmiş ve serum tedavisi istemişler. Hemşire arkadaşlar damar yolunu bir defa denemişler; bulamamışlar. Bunun üzerine acil birimde bağırıp, çağırıp dışarı çıkmış. Biz de o sırada diğer acil hekimi ve gece müdürü ile çay almak için hastane bahçesine çıkmıştık. Bu sırada çocuğun babası telefonla birilerini arayıp, hastaneye çok sayıda adam toplamış. Bizim bundan haberimiz yok. Çünkü kendisi ile herhangi bir tartışmamız, sözlü münakaşamız olmadı. Bir anda hastane önünde 20 kişi saldırdı. Kemerlerle, demir sopalarla saldırdılar. Canımızı zor kurtardık. Kafamda 15 dikiş var. Omuz ve boynumda yara izleri var. Kolumu ısırdılar. Sırtımda ve kalçalarımda demir sopa ve kemer izleri var" dedi.

'BİZ SAĞLIKÇILAR DA BİR ANNENİN EVLADIYIZ'

Sağlıkta şiddetle mücadele yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini söyleyen Beğoğlu, "Doktorlar ve sağlıkçılar bu işin ne kadar hayati bir mesele olduğunu bilirler. Darp sonrasında kusma, çift görme durumlarını yaşadım. Yoğun bakıma alındım. Bilincim gitmişti. Hayati tehlikeyi atlattım, yoğun bakımdan çıktım ancak daha kötü sonuçlar da olabilirdi. Keşke bu şiddet olaylarının cezai bir caydırıcılığı olsa. Bu olayı yaşadık, başkası yaşamasın. Tutuklanan kişiye hak ettiği cezasının verilmesini istiyoruz. Biz sağlıkçılar da bir annenin evladıyız. Bizim de çocuklarımız var. Bugün bana oldu; yarın, öbür gün başkasının da başına gelecek. Artık sağlıkta şiddetle mücadele yasasının çıkmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-08-21 15:50:07