Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, hayvan yemi yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde İslahiyeNurdağı karayolunun 7´nci kilometresinde meydana geldi. Servet Y. (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hayvan yüklü kamyon ile aynı yöne ilerleyen Mehmet G.'nin (25) kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kazada sürücüler ile Meryem G. (77), Rüzgar Y. (8) ve Emine S.(27) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Meryem G., Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

        2023-08-21 21:31:10

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        Maçta ilk düdük geldi!
        Maçta ilk düdük geldi!
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Kontrollü yıkımda ölen operatörün firmasına uyarıda bulunulmuş
        Kontrollü yıkımda ölen operatörün firmasına uyarıda bulunulmuş
        Gaziantep Valisi Çeber, "Yıkılacak Binaların Değerlendirme Toplantısı"na ka...
        Gaziantep Valisi Çeber, "Yıkılacak Binaların Değerlendirme Toplantısı"na ka...
        Hasta yakınlarının demir sopayla saldırdığı doktor: Canımızı zor kurtardık
        Hasta yakınlarının demir sopayla saldırdığı doktor: Canımızı zor kurtardık
        Güneydoğu'dan 7 ayda 142 milyon 361 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ih...
        Güneydoğu'dan 7 ayda 142 milyon 361 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ih...
        Depremzede abla-kardeşin `Tıp fakültesi´ sevinci
        Depremzede abla-kardeşin `Tıp fakültesi´ sevinci