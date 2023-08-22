Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu belli oldu: Tete süprizi! - Futbol Haberleri Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Polis yeleği ve telsizli göçmen kaçakçılığına 13 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:25 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis yeleği ve telsizli göçmen kaçakçılığına 13 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te jandarmanın düzenlediği operasyonda 82 kaçak göçmen yakalandı, 13 organizatör gözaltına alındı. Operasyonda polis yeleği, tabanca, telsiz ve kelepçe ele geçirildi. Şüphelilerin, yelek ve telsizi, göçmen kaçakçılığı sırasında kullandıkları tespit edildi. 

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taşıyan göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; Suriyeli 82 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları suçlamasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda polis yeleği, tabanca, telsiz ve kelepçe, kaçakçılıkta kullanılan 6 araç ile 1 ruhsatsız tüfek ele ele geçirildi.

        Organizatörlerin, polis yeleği ve telsizi, göçmen kaçakçılığı sırasında kullandıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11´i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

        2023-08-22 11:24:46

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te gölete giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
        Gaziantep'te gölete giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
        Gaziantep'te sosyal medyada yabancı uyruklularla ilgili provokasyon yapan ş...
        Gaziantep'te sosyal medyada yabancı uyruklularla ilgili provokasyon yapan ş...
        Gaziantep'te 22 bin 72 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
        Gaziantep'te 22 bin 72 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Gaziantep'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kontrollü yıkımda ölen operatörün firmasına uyarıda bulunulmuş
        Kontrollü yıkımda ölen operatörün firmasına uyarıda bulunulmuş